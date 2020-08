Roma, incendio in via Aurelia: 4 agenti intossicati e uno ustionato (Di martedì 11 agosto 2020) Quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale sono rimasti intossicati mentre una quinta agente ha riportato una leggera ustione nel corso dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio su via Aurelia a Roma. La strada è stata riaperta in entrambe le direzioni. Gli agenti, a causa del fumo intenso, hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato in entrambi i sensi di marcia.Immediate le conseguenze sul traffico, con la formazione di lunghe code. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio ha interessato anche il campo nomadi di via della Monachina.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

