Ramsey Juventus, addio in vista? Arriva il commento dell’entourage (Di martedì 11 agosto 2020) Ramsey Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri, prima di fiondarsi sul mercato in entrata, lavora su quello in uscita con diversi profili ormai sulla lista dei partenti. Tra questi però non c’è Aaron Ramsey: il gallese resterà a Torino, dopo che l’entourage è intervenuto commentando un’indiscrezione dell’ultima ora. Ramsey Juve: il gallese resta a Torino Secondo quanto appreso dai canali social dell’agenzia che cura gli interessi dell’ex Arsenal Ramsey, con ogni probabilità resterà alla Juve. Leggi anche: Juventus, nuovo nome per il centrocampo: stabilita la cifra dell’affare L’indizio sul futuro? ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?? Proseguono i rumors sul futuro di #Ramsey lontano dalla #Juventus ma l'agenzia del giocatore smentisce 'Nonsense' @avid_se . - zazoomblog : Juventus Ramsey via? L’agenzia del gallese rivela il suo futuro - #Juventus #Ramsey #L’agenzia #gallese - cheobravo : RT @CMJuve18: ???? Tramite i propri canali social, l'Agenzia che cura gli interessi di Aaron #Ramsey bolla come insensate le voci che vorrebb… - Boldestars : #Nosense è la smentita su #Ramsey #Juventus - FabioCasalucci : RT @CMJuve18: ???? Tramite i propri canali social, l'Agenzia che cura gli interessi di Aaron #Ramsey bolla come insensate le voci che vorrebb… -