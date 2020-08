Perché a Conte piace l’idea del tunnel sotto lo Stretto (Di martedì 11 agosto 2020) Per Giuseppe Conte, la realizzazione di quel progetto sarebbe il degno compimento dei suoi cinque anni di governo e l’emblema della legislatura: del tunnel sottomarino che unisca la Calabria alla Sicilia, il presidente del Consiglio ha parlato domenica sera sulla piazza di Celle Messapica. «Non posso dire faremo il ponte sullo Stretto, non ci sono i presupposti. Dobbiamo prima realizzare l’alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia, ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento», ha spiegato. «Ci sono miracoli di ingegneria, ne abbiamo realizzato uno a Genova. È un ponte bellissimo. Sullo Stretto, dobbiamo pensare a un miracolo di ingegneria. Una struttura ecosostenibile, leggera, che tuteli l’ambiente, anche sottomarino». Un tunnel, appunto. Leggi su vanityfair

