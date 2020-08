“Non ne parlo!”. Pierluigi Diaco, la sua decisione non ha appello. Succede tutto in diretta con l’ospite vip (Di martedì 11 agosto 2020) Nella puntata di ‘Io e Te’ trasmessa oggi, martedì 11 agosto, ospite di Pierluigi Diaco è stato il grande cantante Edoardo Vianello. Durante la conversazione con il conduttore televisivo ha parlato di tutto, soffermandosi anche sulla carriera professionale, ma è stato un argomento delicato a ad accendere la discussione. Ha avuto una gravissima perdita recentemente, con la morte dell’adorata figlia Susanna, che lavorava come speaker radiofonica. Il gesto di Diaco è stato da applausi. Vianello è stato decisamente omaggiato dal padrone di casa, infatti c’è stato un vero e proprio excursus sulla sua vita musicale, sin dagli albori. Ci si è infatti concentrati sulla sua infanzia e sui primissimi brani di Edoardo. Impossibile dimenticare poi dei ... Leggi su caffeinamagazine

eujujuboynard : scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più e scusa se non parlo piano ma se non urlo muoio non so se… - federica_leggio : @la_daniiih @foolsxgold__ Io che sono timida, non parlo con nessuno e non ho neanche un gruppo?? - taedyos00 : Ho voglia di giudicare anche i sassi, ma è meglio se non parlo. Non sono nessuno d'altronde - Sgang198 : @MicelottaP @official_deluca @_deep_x Però non argomenta mai. Non parlo di trattative, parlo del fatto che per te è… - MONET4EGI : tra poco è il compleanno di una persona con cui non parlo più e a cui ero però molto legata, non so se farle gli auguri o meno -

Ultime Notizie dalla rete : “Non parlo” Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera