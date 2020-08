Mattino: De Laurentiis ha preferito non parlare ancora con Gattuso di rinnovo (Di martedì 11 agosto 2020) Al termine dell’incontro di ieri a Capri tra De Laurentiis e Gattuso, la fumata non è né nera né bianca, scrive il Mattino. Per il semplice fatto che il presidente ha preferito non affrontare il discorso rinnovo con il tecnico. “La fumata non è bianca. Ma neppure nera. Nel senso che De Laurentiis ha deciso di parlarne in un altro momento del rinnovo di Gattuso. Il contratto c’è, Rino vuole restare e il patron azzurro vuole tenerlo. Dunque, perché affrontare una questione che può sollevare delle incomprensioni? Il presidente azzurro non ha ritenuto opportuno gettare ieri a Capri le basi per il prolungamento della permanenza del tecnico calabrese. C’è tempo, dice, e ... Leggi su ilnapolista

