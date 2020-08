Le polpette di Bavaria di Fantozzi: ecco la ricetta del perfido professor Birkenmaier (Di martedì 11 agosto 2020) Chi non ricorda le ormai famosissime polpette di Bavaria , tanto amate dal perfido professor Birkenmaier e prese d'assalto da Ugo Fantozzi stremato dalla dieta? ecco la ricetta. Le polpette di Bavaria di Fantozzi dovrebbero entrare ormai di diritto in qualunque ricettario tradizionale. Anche perchè sono passati 40 anni da quando Paolo Villaggio, nei panni del ragionier Ugo Fantozzi, le ha fatte scoprire al pubblico grazie al film Fantozzi contro tutti e al perfido professor Birkenmaier. ecco la ricetta che è stata ricavata in base agli ingredienti elencati ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Le polpette di Bavaria di Fantozzi: ecco la ricetta del perfido professor Birkenmaier… - KhronosOne : @_IL_DIGA_ Polpette di Bavaria. -

Ultime Notizie dalla rete : polpette Bavaria Le polpette di Bavaria di Fantozzi: ecco la ricetta del perfido professor Birkenmaier Movieplayer.it Le polpette di Bavaria di Fantozzi: ecco la ricetta del perfido professor Birkenmaier

Chi non ricorda le ormai famosissime polpette di Bavaria , tanto amate dal perfido professor Birkenmaier e prese d'assalto da Ugo Fantozzi stremato dalla dieta? Ecco la ricetta. NOTIZIA di MARICA LANC ...

Chi non ricorda le ormai famosissime polpette di Bavaria , tanto amate dal perfido professor Birkenmaier e prese d'assalto da Ugo Fantozzi stremato dalla dieta? Ecco la ricetta. NOTIZIA di MARICA LANC ...