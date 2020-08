Inter, Conte a Godin: “Fattela una birra, anche se a me fa cag…” (VIDEO) (Di martedì 11 agosto 2020) Divertente siparietto tra Antonio Conte e Diego Godin nella conferenza stampa al termine di Inter-Bayer Leverkusen. A testimonianza degli animi davvero distesi, i due hanno scherzato persino sulla birra. E così l’allenatore ha detto al proprio difensore: “Eh Diego, fattela una birra. Però questa qui mi sembra calda. Il vero bevitore la beve fredda. anche se te lo dico, a me fa cagare”. Ecco in alto il VIDEO. Leggi su sportface

