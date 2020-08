Inps: Anzaldi, 'Iv denunci Istituto per diffusione notizie false senza smentita' (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Proporrò al mio partito e ai miei colleghi, o singolarmente o in gruppo, di denunciare l'Inps per avere non solo diffuso una notizia falsa ma soprattutto per non averla smentita autonomamente. Proporrò al mio partito di aiutare gli amministratori locali, consiglieri comunali e regionali che si sentono offesi da questa diffamazione, di dare supporto legale per denunciare l'Inps e il suo presidente non solo per avere diffuso dati falsi ma anche per non averli né corretti né smentiti". Lo annuncia il deputato di Italia viva Michele Anzaldi in un intervento su 'Huffington Post'. "Nella serata di domenica, si ha la certezza -scrive tra l'altro l'esponente di Iv- che nessuno di Italia viva ha ricevuto neanche un euro, ma ormai il danno ... Leggi su liberoquotidiano

