Incendio Roma: rogo di sterpaglie, chiuso tratto della via Aurelia (Di martedì 11 agosto 2020) Incendio di sterpaglie a Roma, all’altezza del chilometro 12.500 di via Aurelia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche sei pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area. A causa dell’Incendio di sterpaglie a bordo carreggiata, si registrano code sulla via Aurelia nel tratto compreso tra il Gra e via del Casale Lumbroso.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Intervento in corso a #Roma in via della Moschea per un #incendio di vegetazione esteso anche ad alcune aziende per… - emergenzavvf : Si sono concluse alle 3 del mattino le operazioni di spegnimento e bonifica dell’#incendio di vegetazione e rifiuti… - emergenzavvf : Squadre al lavoro per spegnere un #incendio di sterpaglia che si è esteso ai capannoni di attività commerciali in z… - boettoisabella1 : RT @romamobilita: Incendio di sterpaglie a bordo carreggiata, code su via Aurelia nel tratto compreso tra il Gra e via del Casale Lumbroso… - LuceverdeRoma : #Roma #stradachiusa #incendio - ?Via della Maglianella > fuori Roma ??????????Vigili del Fuoco sul posto #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Roma Roma e l'incendio sull'Olimpica, rogo con 10 focolai: «Azione di natura dolosa» Il Messaggero Roma, al via sgombero campo rom sull'Olimpica: qualche giorno fa grave incendio nell'area

In corso da questa mattina lo sgombero di un campo nomadi nei pressi dell'Olimpica a Roma. Sul posto la polizia locale con diverse pattuglie. Secondo quanto si è appreso, al momento all'interno dell'i ...

Priverno, guasto sull'autobus che prende fuoco: in pochi istanti il mezzo divorato dalle fiamme

Pavia, incendio in un maneggio a Sant'Alessio: 11 cavalli morti tra le fiamme Undici cavalli sono morti nell'incendio divampato all'interno di un maneggio di Sant'Alessio con Vialone, a pochi chilomet ...

In corso da questa mattina lo sgombero di un campo nomadi nei pressi dell'Olimpica a Roma. Sul posto la polizia locale con diverse pattuglie. Secondo quanto si è appreso, al momento all'interno dell'i ...Pavia, incendio in un maneggio a Sant'Alessio: 11 cavalli morti tra le fiamme Undici cavalli sono morti nell'incendio divampato all'interno di un maneggio di Sant'Alessio con Vialone, a pochi chilomet ...