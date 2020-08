Furbetti del bonus, il Garante ha deciso e scrive all’Inps: «I nomi siano pubblici, la privacy non è un ostacolo» (Di martedì 11 agosto 2020) La privacy non è un ostacolo alla pubblicazione dei dati sui “Furbetti del bonus”, ovvero i parlamentari (tre effettivamente beneficiari a quanto si sa) che hanno ottenuto il sussidio post Coronavirus da 600 euro. A stabilirlo è il Garante della privacy. La decisione dell’Authority era nell’aria, come anticipato da Open. La decisione del Garante «In relazione alla vicenda del bonus Covid – si legge in un comunicato diffuso nel pomeriggio dell’11 agosto -, il Garante per la protezione dei dati personali precisa che, sulla base della normativa vigente, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati ... Leggi su open.online

