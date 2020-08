Elezioni 20-21 settembre, mascherina obbligatoria per ingresso ai seggi (Di martedì 11 agosto 2020) Per accedere ai seggi elettorali sarà obbligatorio l'uso della mascherina da parte di chiunque. Lo prevede il protocollo di ministero della Salute e dell'Interno varato in occasione delle ... Leggi su tgcom24.mediaset

matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - LaStampa : «Voglio ringraziare tutti i sindaci d’Italia, come Stefano Ceffa di Bioglio e Renzo Carisio di Viverone, che stanno… - matteosalvinimi : La grande famiglia della Lega cresce, da Nord a Sud, e si prepara a raccogliere questo entusiasmo anche alle elezio… - lorepregliasco : Elezioni diverse dal solito - spillo1357 : RT @matteosalvinimi: Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese... Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni settembre Elezioni Regionali e Amministrative del 20-21 Settembre 2020 Pubblicità elettorale: comunicazione preventiva ilVaglio Bonus Covid, la Lega "espelle" i 3 consiglieri regionali: «Non saranno ricandidati»

VENEZIA - La Lega non ricandiderà i consiglieri regionali che hanno preso il bonus Covid: nelle elezioni di settembre non saranno nella lista del Carroccio Montagnoli, Barbisan e l'attuale vice di Zai ...

Elezioni regionali, Gianni Pastorino: "Sanità pubblica e inclusiva per il futuro della Liguria"

Il capogruppo di Linea Condivisa si ricandida per il rinnovo del consiglio regionale e illustra ai microfoni di Telenord punti salienti del suo programma "Per quanto riguarda la sanità, Linea Condivis ...

VENEZIA - La Lega non ricandiderà i consiglieri regionali che hanno preso il bonus Covid: nelle elezioni di settembre non saranno nella lista del Carroccio Montagnoli, Barbisan e l'attuale vice di Zai ...Il capogruppo di Linea Condivisa si ricandida per il rinnovo del consiglio regionale e illustra ai microfoni di Telenord punti salienti del suo programma "Per quanto riguarda la sanità, Linea Condivis ...