Conferenza stampa De Roon: «Questa partita è un sogno per noi, ci sarà emozione» (Di martedì 11 agosto 2020) Marten De Roon ha parlato alla vigilia di Atalanta-Psg Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Psg. emozione – «È una partita molto importante per tutti noi. Calciatori, città e tutta l’Italia. Ci prepariamo come per ogni partita. Non dobbiamo cambiare tanto. Un quarto di finale di Champions è un sogno per tanti giocatori. Sappiamo che siamo una grande squadra, ma col Psg sarà diverso. Hanno giocatori che giocano da anni a questi livelli. Ci sarà emozione, ma siamo molto concentrati». CAMMINO – «Abbiamo fatto risultati straordinari. Quattro ... Leggi su calcionews24

Agenzia_Ansa : Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump scortato via dalla conferenza stampa - SkyTG24 : Il presidente americano #Trump ha dovuto interrompere una conferenza stampa per una sparatoria fuori dalla Casa Bia… - repubblica : Usa, sparatoria vicino alla Casa Bianca: Trump interrompe la conferenza stampa. Poi ritorna - Notiziedi_it : Accordo Recovery Fund. La Conferenza Stampa di Conte | videoagenzie - fulgidairma : Ma dai ! Ecco qua , obbligare ! Vi crederò quando voi del governo farete un bel vaccino party e vi vaccinerete per… -