C'è un video in cui un poliziotto di Vicenza afferra per il collo un ragazzo nero (Di martedì 11 agosto 2020) Un video sta girando su twitter e mostra un poliziotto di Vicenza che ha un violento alterco con un ragazzo di colore: non si sa ancora cosa sia successo, ma si vede il poliziotto inizialmente ... Leggi su globalist

