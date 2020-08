Bonus Inps, sospetti su due deputati della Lega. E ora il governo studia una norma per la restituzione (Di martedì 11 agosto 2020) A chiederlo sarebbero stati in cinque, ad ottenerlo tre: due leghisti e uno del M5s. Si aggiungono nuovi dettagli nella saga della “lista della vergogna” di chi ha intascato il sussidio da 600 euro stanziato dal governo per aiutare gli autonomi in difficoltà per la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Mentre i vertici del Movimento stanno facendo firmare ai loro un documento per rinunciare alla privacy e scoprire così chi ha ricevuto il Bonus, continua l’indagine interna della Lega. Tra le fila del Carroccio sono due i nomi che circolano con insistenza e che confermano le indiscrezioni iniziali che parlavano di un mantovano e una donna. Andrea DaraSarebbero quelli di Andrea Dara – classe ’79, nato a Castel Goffredo (in provincia ... Leggi su open.online

vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - rspinazze : RT @Storace: Ci sono gli #onorevoli cialtroni da #600euro. Ma ora è l’#Inps a dover spiegare che ha combinato. Troppe notizie fasulle ht… - WhisperCar : RT @AlRobecchi: Ah, dimenticavo. Vogliamo il nome anche del “popolare conduttore tv” che ha preso il bonus Inps. Non vorrei fosse uno di qu… -