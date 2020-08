BioShock 4 sviluppato in Unreal Engine 4: i primi dettagli sul mondo di gioco tramite gli annunci di lavoro (Di martedì 11 agosto 2020) I primi dettagli per il prossimo gioco BioShock sono emersi tramite gli annunci di lavoro di Cloud Chamber. Secondo il team, il nuovo BioShock utilizzerà Unreal Engine 4 e presenterà un mondo completamente nuovo.A quanto pare, poiché BioShock 4 non avrà Rapture, potremmo essere di fronte ad una sorta di soft reboot del franchise. Il gioco sarà un'esperienza narrativa totalmente nuova e dato che non uscirà presto, possiamo tranquillamente presumere che riguarderà solo le piattaforme di nuova generazione. Il gioco avrà anche un combattimento FPS accessibile, soddisfacente e che consente un alto grado ... Leggi su eurogamer

