Tania Cagnotto, incinta, rinuncia a Tokyo: «Questa volta ho scelto la vita» (Di lunedì 10 agosto 2020) Tania Cagnotto l’ha detto con una foto. «Eccoci qui», ha scritto online, «Vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. È stata una scelta difficile», ha premesso via Instagram, annunciando in una sola volta la forma del suo destino professionale e di quello personale. Tania Cagnotto, che sul proprio profilo social ha detto di non poter proseguire il lento cammino verso le Olimpiadi di Tokyo, ha spiegato come la sua prima volontà sia stata poi supportata dal naturale corso della vita. Leggi su vanityfair

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Quanto ci mancherà Tania? ?? @TCagnotto scende dal trampolino con 62 medaglie in bacheca, considerando Mondiali e Europei… - enr_gav : RT @Agenzia_Ansa: Tania Cagnotto si ritira, niente #Tokyo. La tuffatrice azzurra annuncia una nuova maternità #ANSA -