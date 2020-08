Si moltiplicano i ragni-lupo: la colpa è del riscaldamento globale (Di lunedì 10 agosto 2020) Anche i ragni hanno il loro baby boom: una ricerca condotta dall’Università danese di Aarhus ha messo in evidenza come i ragni-lupo presenti nelle zone dell’Artico si stiano riproducendo molto più velocemente che in passato. La causa di questa anomalia risiederebbe nel riscaldamento globale, con temperature più alte che consentirebbero ai ragni di produrre più uova nel corso dell’anno. Si tratta di un evento non trascurabile, perché potrebbe in futuro ridefinire il delicato equilibrio dell’ecosistema nelle aree più fredde del pianeta. Le uova dei ragni-lupo I ragni-lupo sono al vertice della catena alimentare degli invertebrati e possiedono una ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : moltiplicano ragni Si moltiplicano i ragni-lupo: la colpa è del riscaldamento globale Thesocialpost.it