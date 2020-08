Si getta nel Po per salvare il cane finito in acqua: 42enne muore annegato a Piacenza (Di lunedì 10 agosto 2020) Ha visto il suo cane finire in acqua, sotto il ponte ferroviario sul Po, e si è buttato nel fiume per salvarlo: ma l’uomo, 42 anni, è annegato. È accaduto domenica pomeriggio, a Piacenza. Inutili i soccorsi degli amici che erano con lui: vedendo che non riemergeva, hanno subito chiamato aiuto. Sul posto è arrivata un’ambulanza e sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il 118 ha praticato un lungo massaggio cardiaco all’uomo, poi il trasporto d’urgenza in ospedale dove il 42enne è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Il cane, invece, è sopravvissuto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

