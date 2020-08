NASCAR Consumers Energy 400: Harvick bis per un soffio (Di lunedì 10 agosto 2020) E con questa fanno due. Dopo aver vinto la gara di sabato, Kevin Harvick ha fatto sua anche la manche di domenica della NASCAR del Michigan, la Consumers Energy 400. “The Closer” domina il pomeriggio, facendo presagire ad una vittoria facile. Ma nel finale rispunta il rivale di sempre, Denny Hamlin. I due si contendono la vittoria negli ultimi giri, arrivando al traguardo in volata. Alla fine la spunta Harvick, per soli 10 millesimi! NASCAR 2020 Michigan: Harvick regna nel caos La gara del sabatoCon questo successo, Kevin sale a quota 55, segnando un nuovo record. E’ decimo nella classifica di tutti i tempi, a pari merito con il leggendario Rusty Wallace. Martin Truex jr è terzo, davanti al compagno di team Kyle Busch. Il campione 2019 ... Leggi su sport.periodicodaily

