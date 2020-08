L’attore Antonio Banderas è positivo al Coronavirus (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas ha annunciato proprio nel giorno del suo sessantesimo compleanno di aver contratto il “Covid-19“ Antonio Banderas positivo al Coronavirus. E’ questo il messaggio in spagnolo dell’attore condiviso poco fa sui social in cui Banderas dichiara la sua positività al virus. Nell’immagine una sua foto da piccolo in bianco e nero, accompagnata dalla descrizione con la quale racconta questo giorno. Banderas è fiducioso e tranquillo, pronto ad affrontare la quarantena con serenità. “Un saluto a tutti. Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60° compleanno seguendo la quarantena essendo risultato positivo alla malattia ... Leggi su zon

