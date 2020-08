Lamorgese annuncia: “Decreto immigrazione chiuso” (Di martedì 11 agosto 2020) La ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato la chiusura del decreto immigrazione che andrà mandato a Palazzo Chigi Luciana Lamorgese, ministra dell’Interno, è stata intervistata al Caffeina Festival da Avvenire. Diversi gli argomenti toccati, a partire dalla questione migranti. “Il numero a far alzare l’asticelle è quello proveniente dal mese di luglio, periodo di forte … L'articolo Lamorgese annuncia: “Decreto immigrazione chiuso” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ROMA - Il decreto immigrazione è pronto. Il lavoro sulle nuove regole sul fronte migranti «è chiuso. Sto aspettando il parere dell’Anci perché cambia un po' il sistema di accoglienza. I Centri di acco ...Il nuovo decreto immigrazione, così si chiamerà, potrebbe arrivare a Palazzo Chigi entro ferragosto per poi essere portato in Consiglio dei ministri ( così come previsto) a settembre. Lo ha annunciato ...