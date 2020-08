Il retroscena: Gilardino a sorpresa fa slittare l’incontro con la Pro Vercelli (Di lunedì 10 agosto 2020) Era tutto pronto, come anticipato verso l’ora di pranzo, per l’incontro di domani tra Alberto Gilardino e la “nuova” Pro Vercelli. L’idea concreta era quella di prolungare il rapporto, con la reciproca soddisfazione. Ma poco fa Gilardino ha chiesto di rinviare di qualche giorno, evidentemente perché vuole rifletterci. Alla base di questa decisione c’è l’offerta presenta da Walter Sabatini all’ex campione del mondo per sedersi sulla panchina del Bologna Primavera. Tutto questo proprio quando la Pro Vercelli lo aspettava per il prolungamento. Fonte: Sito Ufficiale Pro Vercelli L'articolo Il retroscena: Gilardino a sorpresa fa slittare l’incontro con la Pro ... Leggi su alfredopedulla

Galliani: "Pirlo via dal Milan? Un errore. Juve? Diventerà un grande tecnico"

