Foggia: assalto a un portavalori. A14 bloccata da auto in fiamme (Di lunedì 10 agosto 2020) Foggia, assalto ad un portavalori, tratto di A14 incendiato assalto ad un furgone portavalori sull’autostrada A14 nel tratto tra Cerignola e Canosa di Puglia in direzione Bari, nel Foggiano. Stando alle prime informazioni i banditi avrebbero sparato diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo del blindato per costringerlo a fermarsi. Usati anche chiodi a tre punte: inoltre i banditi avrebbero incendiato alcuni mezzi per bloccare l’autostrada e impedire l’arrivo delle forze di polizia. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia del commissariato di Cerignola: ancora da capire se i banditi siano riusciti a portare via il denaro. Al momento l’autostrada è bloccata e si ... Leggi su tpi

Corriere : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - MediasetTgcom24 : Assalto a un furgone portavalori nel Foggiano, A14 bloccata #foggia - noitre32 : Foggia, Far West in autostrada: assalto armato a un portavalori - AndFranchini : RT @AndFranchini: Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate - MaraTahnee : RT @AndFranchini: Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate -