Director's Chair: il gioco perduto di Steven Spielberg torna in vita tra Quentin Tarantino e Jennifer Aniston (Di lunedì 10 agosto 2020) Vi siete mai chiesti come sarebbe un'avventura narrativa in FMV partorita da Steven Spielberg negli anni 90'? Se la risposta è si allora è il vostro giorno fortunato. Alcuni tra i più vecchi di voi ricorderanno sicuramente Director's Chair, titolo in cui Spielberg guida il giocatore nella creazione di un film.Ovviamente il gioco è molto lineare e pur godendo della collaborazione di molte star (come Quentin Tarantino e Jennifer Aniston) non lascia alcuna decisione in mano al giocatore. Paolo Pedercini (Molleindustria) ha deciso di prendere in mano il gioco e trasformarlo in una sorta di avventura narrativa in stile Bandersnatch, dando molta più libertà ai ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Director's Chair: il titolo anni 90' di Steven Spielberg diventa un'avventura narrativa -

Ultime Notizie dalla rete : Director Chair