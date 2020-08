Coronavirus, nel Lazio preoccupano i viaggi all’estero. Zingaretti: ‘Presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza’ (Di lunedì 10 agosto 2020) ‘Nel Lazio presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza Covid. Facciamolo in tutta Italia. Si deve tornare a vivere ma non distraiamoci e non abbassiamo la guardia’ – lo dichiara il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nel Lazio continuano a salire i casi di importazione: solo nella giornata di ieri sono stati registrati 38 nuovi casi, di cui 22 dall’estero. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, raddoppiano i contagi nelle ultime 24 ore: su 38 positivi 22 vengono dall’estero. Ecco la mappa Comune per Comune Un cluster è stato rintracciato ed isolato: si tratta di 8 ragazzi – tra i 17 e i 19 anni – rientrati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - repubblica : Coronavirus nel mondo: mascherine all'aperto nelle zone turistiche di Parigi, stato di allerta prolungato in Venezu… - Open_gol : Quel che è successo nel centro di Treviso è solo la punta dell’iceberg: secondo l’Asgi questi luoghi sovraffollati… - CorriereCitta : #Coronavirus, nel #Lazio preoccupano i viaggi all'estero. #Zingaretti: 'Presto test obbligatori per chi torna da Pa… - marco_marcangio : RT @BarbaraRaval: Il Ministero alla Salute ha incaricato nel maggio scorso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di prod… -