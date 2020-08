Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci torna a casa (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Appuntamento molto importante per la città di Castellammare di Stabia che il 22 febbraio 1931 diede i natali a quella che diventerà e che ancor oggi è considerata l’ambasciatrice del made in Italy e dei valori della Marina Militare. Fino alla serata di oggi 10 agosto, il veliero resterà all’ancora di fronte la città dove fu costruita. La campagna d’istruzione dei giovani allievi ufficiali al termine di un primo ed impegnativo anno di studi in Accademia navale, prosegue con un intenso programma addestrativo che ha visto il Vespucci, partito da Livorno il 29 giugno, navigare a vela fra le isole del Parco di La Maddalena e, successivamente, nello stretto di Messina ed essere altresì ... Leggi su anteprima24

