Calciomercato Liverpool: Klopp individua il sostituto di Lallana (Di lunedì 10 agosto 2020) Calciomercato Liverpool, individuato il sostituto di Adam Lallana, che ha lasciato i Reds da svincolato al termine della Premier League. Calciomercato Liverpool, individuato il sostituto di Adam Lallana, che ha lasciato i Reds da svincolato al termine della Premier League. DI CHI SI TRATTA- Parliamo di David Brooks, centrocampista del Bournemouth, secondo il Sun sarebbe lui il prescelto per prendere il posto dell’inglese: il trasferimento, secondo potrebbe portare nelle casse del club appena retrocesso in Championship ben 40 milioni di euro. Sulle tracce del classe 1997, anche Everton, Tottenham e West Ham. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Liverpool: salutato #Lallana, i Reds si muovono per il sostituto ?? Ecco di chi si tratta #LeBombeDiVlad #LBDV #Calcio… - BombeDiVlad : ?? #Liverpool: salutato #Lallana, i Reds si muovono per il sostituto ?? Ecco di chi si tratta #LeBombeDiVlad #LBDV… - sscalcionapoli1 : Dall'Inghilterra - Accordo raggiunto tra Liverpool e Olympiacos per Tsimikas, visite mediche nelle prossime ore. Na… - ElvyAres : RT @FrancescoRoma78: #Liverpool vicino a #Tsimikas. Quello che non era adatto al #Napoli. #Tsimikas from #Olimpiakos ???? #calciomercato - AlfonsoFofo60 : RT @SaxSan2: #Tsimikas vicino al #Liverpool, eppure dicevano che era scarso quando veniva accostato al #Napoli... Misteri! ?? #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Liverpool Calciomercato Liverpool: Klopp individua il sostituto di Lallana Calcio News 24 Calciomercato Liverpool: Klopp individua il sostituto di Lallana

Calciomercato Liverpool, individuato il sostituto di Adam Lallana, che ha lasciato i Reds da svincolato al termine della Premier League. Calciomercato Liverpool, individuato il sostituto di Adam Lalla ...

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli insiste per Sergio Reguilón del Siviglia

Sergio Reguilón è finito nei radar del Napoli per la prossima sessione di mercato. Arrivano conferme sull’interesse degli azzurri per il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che Cristiano Gi ...

Calciomercato Liverpool, individuato il sostituto di Adam Lallana, che ha lasciato i Reds da svincolato al termine della Premier League. Calciomercato Liverpool, individuato il sostituto di Adam Lalla ...Sergio Reguilón è finito nei radar del Napoli per la prossima sessione di mercato. Arrivano conferme sull’interesse degli azzurri per il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, che Cristiano Gi ...