Bielorussia, Lukashenko vince le elezioni con l'80,23% (Di lunedì 10 agosto 2020) Nelle prime luci di stamani arriva l'esito dalla Bielorussia: Aleksandr Lukashenko vince le elezioni presidenziali con l'80,23& dei voti. Dopo giornate di attesa arriva l'esito delle elezioni presidenziali in Bielorussia: con l'80,23% dei voti vince il Aleksandr Lukashenko, da molti considerato e definito "l'ultimo dittatore d'Europa". A rendere nota la vittoria l'agenzia di stampa locale. Lukashenko, al potere dal 1994, è un ex militare delle forze armate sovietiche. La vittoria di oggi equivale al suo sesto mandato a capo del Paese dell'Est Europa.

