Bielorussia, l’opposizione si prepara a far cadere Lukashenko (Di lunedì 10 agosto 2020) Svetlana Tikhanovskaya, la principale rivale di Aleksandr Lukashenko, non ha riconosciuto l’esito elettorale e ha accusato il presidente di brogli, chiedendo il ritorno alle urne ed una transizione pacifica verso un nuovo sistema di potere, in altre parole: democratizzazione e fine dell’ordine lukashenkiano. Il malcontento è stato trasportato dalla rete alle strade e in tarda … Bielorussia, l’opposizione si prepara a far cadere Lukashenko InsideOver. Leggi su it.insideover

RaiNews : Il presidente in carica Alexander Lukashenko ha vinto con l'80,23% dei voti, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il… - Agenzia_Ansa : Tensione in #Bielorussia dopo il risultato delle elezioni presidenziali vince dal presidente uscente #Lukashenko co… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Bielorussia, scontri dopo elezioni: un morto. #Lukashenko stravince con l'80% dei consensi ma l'opposizione contesta i ri… - CCKKI : #Bielorussia: #Lukashenko stra vince ma l'opposizione lo contesta. Scontri, 3mila fermati. Europa - ANSA - dariodriu : 'La Polonia chiede un vertice straordinario dell'Ue' Che è un po' come se Hitler avesse chiesto un vertice perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia l’opposizione Israele, i servizi segreti arruolati per pedinare gli infettati dal Coronavirus: «E’ una guerra» Corriere della Sera