Battiti Live 2020 i cantanti della terza serata lunedì 10 agosto, la scaletta delle esibizioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Vodafone Battiti Live 2020 la scaletta della terza serata di lunedì 10 agosto i cantanti che saliranno sul palco di Radionorba con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Prosegue l’appuntamento con la musica dell’estate di Radionorba Vodafone Battiti Live, con la seconda serata concerto in onda stasera, lunedì 3 agosto, su Italia 1. L’appuntamento è per le 21:25 circa con Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci alla guida delle diverse serate in cui di volta in volta ascolteremo il meglio della musica dell’estate italiana 2020 con una ... Leggi su dituttounpop

NekOfficial : Stasera (3 agosto) alle 21.00 su Italia1 ci sarò anche io a Battiti Live. Bellissimo tornare a cantare su un palco… - Erikamdlerma : che bello vedere battiti live nella notte di san lorenzo #battitilivetogheter - Erikamdlerma : che bello vedere battiti live nella notte di san lorenzo uno spettacolo #battitilivetogheter - Very__24 : @suchagoodgirll_ Battiti live (l'anno scorso) - saranonfidarti : Poi ci sono io che non posso guardare la tv (e di conseguenza il battiti live) perché in camera disturbo i miei e in cucina ho trenta gradi. -