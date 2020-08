Real Madrid, Modric: “Dispiaciuto per la Champions ma abbiamo vinto due titoli” (Di domenica 9 agosto 2020) Niente Champions League ma ci si può consolare con Liga e Supercoppa. Luka Modric al termine di una stagione agrodolce per il Real Madrid, in virtù dell’eliminazione in Champions contro il Manchester City, traccia il bilancio di un’annata davvero particolare. “Il nostro cammino europeo è finito prima del previsto – ha scritto il centrocampista croato su Instagram -. Siamo dispiaciuti perché la storia di questo club si basa sul vincere sempre. Ma questo non può farci dimenticare i due titoli vinti: un campionato diverso e speciale e la Supercoppa. Già da adesso penso a tornare al lavoro e a tornare vincere. Grazie mille a tutti i tifosi”. Visualizza questo post su Instagram Finaliza nuestro ... Leggi su sportface

OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - Sport_Mediaset : Irrompe il #RealMadrid: super-offerta alla #Juve per #Dybala. I campioni di Spagna tornano alla carica per il numer… - sportface2016 : #RealMadrid | #Modric: 'Dispiaciuto per la #ChampionsLeague ma abbiamo vinto due titoli' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sportmediaset - Il Real Madrid irrompe su Dybala: super-offerta da 100 milioni con Isco o Kroos sul piatto -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Sergio Ramos riassume la stagione del Real Madrid: “Sapore agrodolce. Dovevamo vincere tutto” ItaSportPress Juve, Pirlo apprendista stregone? Ok Guardiola e Zidane, ma non sempre va bene

Andrea Pirlo alla guida di una corazzata mondiale con il curriculum bianco, immacolato, senza nemmeno una panchina a livello giovanile. Scelta coraggiosa, folle o geniale: sarà il tempo a giudicare la ...

Andrea Pirlo alla Juve: che allenatore sarà? «Le responsabilità ce le ho da quando avevo 14 anni...»

Era solo sbagliato l’annuncio, in fondo, quando dieci giorni fa Andrea Pirlo era stato presentato come allenatore dell’under 23, perché il resto del vernissage suonava da epocale investitura: con Andr ...

