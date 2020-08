Programmi TV di stasera, domenica 9 agosto 2020. Su Canale5 «Bold Pilot – Leggenda di un campione» (Di domenica 9 agosto 2020) Bold Pilot - Leggenda di un campione Rai1, ore 21.35: Non dirlo al mio capo 2 - Replica Fiction di Riccardo Donna del 2018, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. A tuo rischio e pericolo: Mentre Lisa c’è rimasta male perché Diego non l’ha baciata al loro primo appuntamento, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia, sempre più in difficoltà a frequentare la scuola, si scontra con la madre che ha scoperto le sue assenze mentre Rocco si fa aiutare da Giuseppe a organizzare una cena a sorpresa per Perla. Lo sguardo degli altri: Il padre di Nina arriva a Napoli ed Enrico, su preghiera di Nina, accetta di fingere per qualche giorno di essere ancora ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Stasera in TV 10 Agosto 2020: cosa vedere programmazione film serie e programmi da vedere oggi - #Stasera #Agosto… - italiaserait : Stasera in TV 10 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - infoitcultura : Programmi TV e film di stasera 9 agosto: Non dirlo al mio capo su Rai Uno, Game night su Italia Uno - annatorre7 : @StaseraItalia Una cosa stasera ha funzionato!..Nn sono stati rotti i COGLIONI a SALVINI E C.Dx. PARLATE DEL PRESEN… - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di domenica 9 agosto - -