Napoli, ipotesi triennale per il rinnovo di contratto di Gattuso (Di domenica 9 agosto 2020) Il Napoli starebbe valutando di proporre a Gennaro Gattuso un accordo triennale per il rinnovo di contratto Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli starebbe pensando di proporre un contratto triennale a Gennaro Gattuso in caso di prolungamento di contratto con l’attuale tecnico azzurro. L’ex allenatore del Milan è attualmente legato al Napoli fino al 2021. Le due parti devono ancora però trovare l’accordo sulle clausole e, soprattutto, sull’ingaggio. La società partenopea e Gattuso si aggiorneranno comunque in tempi brevi: la nuova stagione è infatti ormai alle porte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Napoli, tante cessioni in ballo. De Laurentiis osso duro, c'è un'ipotesi per Lozano - infoitsport : Napoli, ipotesi triennale per il rinnovo di Gattuso: manca l'accordo su ingaggio e clausole - 007Vincentxxx : Il Mattino Mobile: la grande Accozzaglia a Dx & Sx #ElezioniRegionali Il grande potere dei #CesaroDinasty senza dim… - news24_napoli : Milan, ipotesi prestito per un attaccante - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Napoli-Gattuso, ipotesi triennale, va trovata intesa su clausole ed ingaggio -