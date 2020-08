Lazio, fiducia in Kumbulla. Ma l’Inter resta avanti (Di domenica 9 agosto 2020) La Lazio deve alzare l’offerta all’Hellas Verona per battere la concorrenza dell’Inter e strappare Marash Kumbulla La Lazio confida nella buona riuscita dell’operazione con l’Hellas Verona che porterebbe il difensore Marash Kumbulla in biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti restano intensi tra le parti ma non è ancora stata raggiunta un’intesa economica. Non bastano i 17 milioni di euro più il cartellino di André Anderson per superare l’offerta dell’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Lazio, David Silva più vicino: segnali positivi e fiducia che aumenta - VaiCorTANGO : @LucaSimo58 @1962Greco te ricordi ? quanno volevi mannà via Inzaghi che era finito ?? e co sta squadra ndo annamo… - BBQExpress3 : Entra anche tu nella tradizione più antica d'Abruzzo !! Chiedi al tuo ristoratore di fiducia #arrosticini top quali… - Elisa21455897 : Ho dato fiducia a sarri, molta fiducia. Ha vinto solo lo scudetto. Finale di supercoppa Italia contro il la lazio :… - 0Aquilifero : RT @MrBaro_: La famosa 'casa in centro' offerta a #DavidSilva dalla @OfficialSSLazio è in zona Ponte Milvio. Lo spagnolo chiede anche però… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio fiducia Lazio, fiducia in Kumbulla. Ma l’Inter resta avanti Calcio News 24 Lazio, fiducia in Kumbulla. Ma l’Inter resta avanti

La Lazio confida nella buona riuscita dell’operazione con l’Hellas Verona che porterebbe il difensore Marash Kumbulla in biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti restano inte ...

La Turchia riprende le trivellazioni nel Mediterraneo dopo il patto tra Egitto e Grecia

Dopo l’intesa tra Il Cairo e Atene sui confini marittimi, Erdogan ha deciso di tornare a mostrare gli artigli nella sfida sulla ricerca delle risorse naturali nella porzione di mare contesa “La Turchi ...

La Lazio confida nella buona riuscita dell’operazione con l’Hellas Verona che porterebbe il difensore Marash Kumbulla in biancoceleste. Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti restano inte ...Dopo l’intesa tra Il Cairo e Atene sui confini marittimi, Erdogan ha deciso di tornare a mostrare gli artigli nella sfida sulla ricerca delle risorse naturali nella porzione di mare contesa “La Turchi ...