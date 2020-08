L’affondo di Gasparri: «Ci sono tutti gli estremi per procedere nei confronti di Conte & company» (Di domenica 9 agosto 2020) «Bisogna capire che cosa farà ora la Procura di Bergamo dopo che si è appreso che Conte non ha rispettato per le zone rosse della Lombardia, le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico». Lo chiede il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Si è appreso che Conte ha dato varie versioni alla stampa e alla magistratura circa fatti che erano a sua conoscenza fin dal 3 marzo. Quindi, l’inchiesta della Procura di Bergamo dovrebbe essere spedita e senza sconti». Gasparri: «La Procura di Bergamo conosce i codici…» «È evidente», aggiunge Gasparri, «che c’è stato un occultamento di prove, che chi è al governo può inquinare le prove e potrebbe reiterare il reato, qualora, e non ce lo ... Leggi su secoloditalia

