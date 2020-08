La Juve oggi manderà la replica della presentazione di Pirlo, quella con l’Under 23 (Di domenica 9 agosto 2020) L'articolo La Juve oggi manderà la replica della presentazione di Pirlo, quella con l’Under 23 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli… - Gazzetta_it : La Juve ha deciso: #Sarri esonerato. Fatale l'eliminazione dalla Champions - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? Via #Sarri! #Juve, è #Pirlo! ?? Troppo #Barça. #Napoli fuori a testa… - lorenzooleporee : RT @DabianaV: Ad oggi non vedo allenatori che possano insidiare la Panchina d'oro ad Andrea #Pirlo. #Juve #SerieA - g_dimarzo : RT @DabianaV: Ad oggi non vedo allenatori che possano insidiare la Panchina d'oro ad Andrea #Pirlo. #Juve #SerieA -