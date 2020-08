Il raduno in spiaggia “per diffondere COVID-19” (Di domenica 9 agosto 2020) La polizia di Tenerife ha sgomberato una spiaggia della popolarissima meta turistica delle Canarie, in Spagna, dove erano accampate una sessantina di persone, che volevano diffondere il coronavirus. Lo riferiscono i media locali, come El Dia e Antena 3. Il raduno in spiaggia “per diffondere COVID-19” “Nonostante la spiaggia di Los Patos sia chiusa al pubblico da anni a causa del pericolo frane, il funzionario ha riferito che “ci sono molte persone spericolate che ogni fine settimana scendono su questa spiaggia non solo per fare il bagno ma anche per campeggiare”. Tali assembramenti, inoltre, “preoccupano” ancora di più “nella situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo”. En la ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - RaiNews : Il raduno è stato bloccato dalla Guardia Civil e dalla polizia del comune di La Orotava. La spiaggia scelta è quell… - neXtquotidiano : Il raduno in spiaggia “per diffondere COVID-19” - oden932 : RT @fanpage: Una maxi-raduno in spiaggia per diffondere il #COVID19. Una follia assoluta - aranciaverde : RT @fanpage: Una maxi-raduno in spiaggia per diffondere il #COVID19. Una follia assoluta -