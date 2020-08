Il materassino si ribalta e lui si tuffa per salvare i bimbi: 53enne muore annegato in mare (Di domenica 9 agosto 2020) Tragedia in Sardegna, dove un 53enne si è tuffato in mare per salvare il figlio e un amichetto, rimettendoci la vita. La spiaggia era affollata e il mare leggermente mosso, ma non tanto da sconsigliare il bagno. Quando si e’ accorto che i bambini, di undici e dodici anni, erano in difficolta’ perche’ un’onda aveva rovesciato il materassino, non ha esitato a sfidare le onde per aiutarli. Insieme ad altri bagnanti li ha salvati, ma poi e’ scomparso sott’acqua, forse per la fatica e per quelle bracciate disperate in soccorso ai due ragazzini. L’uomo si chiamava Alessandro Perra: e’ morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco e l’intervento in spiaggia dell’elicottero del 118. La tragedia ... Leggi su meteoweb.eu

