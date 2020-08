Grazie Franca Valeri - (Di domenica 9 agosto 2020) Artisti 7607 ricorda Franca Valeri, tra le prime sostenitrici della collecting dei diritti connessi al diritto d'autore. Dalla pagina Facebook della collecting le parole dell'attrice vengono lette in video in suo ricordo, da Urbano Barberini, Claudio Bisio, Paolo Calabresi, Chiara Colizzi, Cecilia Dazzi, Elio Germano, Carmen Giardina, Valeria Golino, Caterina Guzzanti, Georgia Lepore, Neri Marcorè, Cinzia Mascoli, Valerio Mastandrea, Alberto Molinari, Paco Reconti, Alessandro Riceci e Michele Riondino, che danno voce ai pensieri scritti e tratti dai libri della Valeri: ”Bugiarda no, reticente", "La vacanza dei superstiti" e ”Il secolo della noia", di Einaudi Editore. Roberta Damiata commemorazione ... Leggi su ilgiornale

Roma, 9 ago. – “Io mi sento ebrea. Anche se mia madre non lo era. Ma quando ci sono tragedie come le leggi razziali viene a rafforzarsi molto l’identità. E’ inevitabile”. Così Alma Franca Maria Norsa, ...

A segnare la storia personale di Franca Valeri non è stata solo la carriera artistica di grande successo, ma anche l'esperienza vissuta in giovane età, quando la storia fece imbattere la sua famiglia ...

