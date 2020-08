Giulia De Lellis e Andrea Damante, la crisi continua: lei assente ad un importante evento (Di domenica 9 agosto 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante sempre più distanti, lui partecipa ad un importante evento di famiglia senza la fidanzata Si continua a parlare del delicato periodo che Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno affrontando. I due si sono conosciuti e innamorati anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Di recente si è parlato molto di una presunta crisi tra loro. I due non si sono più mostrati insieme sui social come solitamente fanno e da un po’ si trovato in posti diversi, anche a causa del loro lavoro. Pochi giorni fa è stata Giulia De ... Leggi su nonsolo.tv

infoitcultura : Giulia De Lellis, spunta il commento della mamma di Damante: le parole inaspettate - SmorfiaDigitale : Andrea Damante in crisi con Giulia De Lellis cambia look: eccolo biondo - infoitcultura : Giulia De Lellis rivelazione scioccante | “Potete limonare 10 ore…” | Video - infoitcultura : Andrea Damante e Giulia De Lellis, interviene la mamma di lui e dice cosa pensa di Giulia, il web insorge - infoitcultura : Andrea Damante cambia look | Nuova vita lontano da Giulia De Lellis -