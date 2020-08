Gianni Sperti sconvolge completamente il suo look: é irriconoscibile-FOTO (Di domenica 9 agosto 2020) Vediamo insieme il drastico cambio di look di Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne e personaggio super conosciuto, dove è quasi irriconoscibile. View this post on Instagram Una volta aver provato l’ebrezza del volo, quando sarai di nuovo coi piedi per terra, continuerai a guardare il cielo. Ph: @ simonedesena #GianniSperti #libertà #felicità A post … L'articolo Gianni Sperti sconvolge completamente il suo look: é irriconoscibile-FOTO Curiosauro. Leggi su curiosauro

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - AngryMercurio : @Viperissima_ Gianni Sperti vibes... - teresacapitanio : Il cambiamento di Gianni Sperti: “Superare il pregiudizio è stata la vittoria più grande” - gesch96 : Sembro Gianni Sperti - Valecurat : RT @trash_italiano: Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: -