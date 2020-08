Fiumicino, 9 casi positivi e 19 persone in sorveglianza attiva. Montino: ‘Il virus c’è, non bisogna abbassare la guardia’ (Di domenica 9 agosto 2020) “La Asl Rm3 ci ha comunicato gli ultimi aggiornamenti riguardo i casi di coronavirus a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento, in città, ci sono 9 persone positive, una in più rispetto all’ultimo aggiornamento – spiega il sindaco -, e 19 in sorveglianza attiva”. “È la dimostrazione che non dobbiamo pensare che tutto sia risolto e che possiamo ignorare le regole base per la prevenzione del contagio – conclude Montino -. Il virus c’è ancora e dobbiamo evitare di tornare ai numeri di marzo e aprile scorsi. È necessario che tutti indossiamo la mascherina nei luoghi chiusi, ma anche all’aperto se non si può ... Leggi su ilcorrieredellacitta

"In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 58 pazienti. Di questi, 47 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, 11 sottoposti a indagini. Due pazienti necessitano di ter ...

Coronavirus Roma, allo Spallanzani 59 ricoverati e finora 572 dimessi

Dei ricoverati 45 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2 e 14 sottoposti ad indagini. Due pazienti necessitano di Terapia intensiva In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani d ...

