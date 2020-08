Fiamme e fumo nero, Aprilia devastata dall'incendio: case evacuate (Di domenica 9 agosto 2020) Un enorme incendio è divampato intorno alle ore 20 di questa sera in via dei Giardini, ad Aprilia, nella zona artigianale. Una enorme colonna di fumo nero, s visibile a diversi chilometri di distanza, si è alzarta in cielo. Le Fiamme sono partite dall'interno di un capannone e sembrano aver interessato un deposito di plastica. L'aria al momento è irrespirabile. Tantissime le persone costrette a restare chiuse in casa con le finestre chiuse. evacuate diverse famiglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 squadre provenienti da Aprilia, Latina, Anzio, Terracina e Pomezia, supportate da due autobotti, una autoscala e diverse squadre di protezione civile di Aprilia e Latina con autobotte. La colonna di ... Leggi su iltempo

