Cecilia Rodriguez lontano da Ignazio | Indiscrezioni e presunti “errori” nella coppia

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra ormai essere sulla bocca di tutti e non in modo positivo. Entrambi lontani l'uno dall'altra sembrano aver scelto di prendersi una paura per vivere gli impegni lavorativi e le rispettive vacanze separati. Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei social che, sono in trepida attesa per sapere quello che in realtà sta succedendo. I fan più accaniti della coppia infatti, hanno affermato che tra Cecilia e Ignazio ci sia una presunta crisi che, entrambi non hanno né smentito né tantomeno confermato. A dare una svolta importante all'interno della loro relazione è arrivato Amedeo Venza che, durante i giorni passati ha lanciato una forte indiscrezione

