Bay Yanlis, tutto quello che c’è da sapere sulla serie turca con Can Yaman e Özge Gürel (Di domenica 9 agosto 2020) Grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Day Dreamer – Le ali del sogno, l’attore turno Can Yaman è riuscito a conquistare una grandissima fetta di pubblico televisivo italiano per il suo talento e la sua bellezza. Ma tutte le fan (e i fan) di Yaman possono già sperare di vederlo in una nuova fiction. L’attore torna infatti in Bay Yanlis, una nuova serie in cui interpreterà un nuovo e particolare personaggio. In altri paesi Bay Yansil è già disponibile ma della messa in onda in onda in Italia si sa ancora molto poco. Nonostante ciò, ci sono già tantissime anticipazioni sul web che riguardano la serie e lo stesso Can Yaman! Andiamo subito a scoprire qualche spoiler. Bay Yansil, la nuova ... Leggi su ultimenotizieflash

