Anticorpi monoclonali, un proiettile di precisione contro il coronavirus? Gli scienziati: “Strada complementare al vaccino” (Di domenica 9 agosto 2020) Nelle ultime settimane sono stati pubblicati decine di studi sugli Anticorpi monoclonali sulle più autorevoli riviste scientifiche internazionali, tra cui Nature e Science. Sono solamente una decina i gruppi di ricerca che stanno portando avanti queste sperimentazioni (mentre, sui vaccini sono oltre 200 i progetti). Gli Anticorpi monoclonali sono delle “copie” identiche di Anticorpi – prodotte in laboratorio – identificati nei pazienti convalescenti o guariti da Covid 19. Non va fatta confusione con il Plasma iperimmune, le strategie sono diverse. La prima clona “una” sola e unica linea di Anticorpi, detti appunto “monoclonali”. L’altra raccoglie il plasma in vivo dai pazienti, in questo caso si trovano ... Leggi su ilfattoquotidiano

