Viviana Parisi svanita nel nulla, anche la sorella del marito lancia un appello: “Torna, qui ti vogliamo tutti bene” (Di sabato 8 agosto 2020) Viviana Parisi e suo figlio Gioele sono stati avvistati a Giardini Naxos, nel messinese. Intanto la cognata di Viviana, Mariella Mondello, parla di una donna che durante il lockdown avrebbe sofferto di depressione. Continuano senza sosta le ricerche di Viviana Parisi e suo figlio Gioele, scomparsi ormai da 5 giorni dopo un banale incidente sulla … L'articolo Viviana Parisi svanita nel nulla, anche la sorella del marito lancia un appello: “Torna, qui ti vogliamo tutti bene” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Roma, 8 agosto 2020 - Da 5 giorni non si sa nulla di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, che lunedì 3 agosto sono saliti in auto per andare al centro commerciale e invece hanno preso l'autostrada ver ...“Gli scontrini del pedaggio ci dicono che ci sono venti minuti di buco tra il momento in cui è uscita e il momento in cui è rientrata. Dal suo paese, Venetico, ha raggiunto Milazzo. Qui, anziché ferma ...