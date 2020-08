Ultim’ora: la Juventus ha esonerato Maurizio Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – La Juventus ha deciso di esonerare l’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri. Nelle prossime ore si attende il comunicato ufficiale dal club piemontese ma il matrimonio tra Sarri e i bianconeri è ufficialmente terminato. A pesare maggiormente sulla decisione del club di Andrea Agnelli, oltre al bel calcio mai registrato sull’erba dell’Allianz Stadium, c’è soprattutto la cocente eliminazione di ieri sera dalla Champions League ai danni di un bel meno blasonato Lione. Arrivato a Torino solo l’estate scorsa, tra non poche polemiche, il tecnico ex Napoli non ha saputo dare la propria impronta alla squadra che quest’anno ha chiuso la peggior stagione degli ultimi 5 anni. Due trofei persi, tra Coppa Italia e Supercoppa, un campionato ... Leggi su anteprima24

