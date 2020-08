Sonia Bruganelli, ancora critiche su Instagram: lei replica in modo esemplare (Di sabato 8 agosto 2020) Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è molto attiva su Instagram. Su questo palcoscenico social condivide dettagli della sua vita professionale, ma soprattutto momenti di quella privata, divisa tra famiglia e amici. Purtroppo, come nel caso di tanti altri Vip, non mancano le critiche, alle quali Lady Bonolis replica in maniera esemplare. Lo ha fatto ancora una volta pochi giorni fa, rispondendo al commento di una follower sotto a un video. Nel filmato in questione, si vede un’amica della Bruganelli, in vacanza con lei a Porto Cervo, che si fa praticare un massaggio da una fisioterapista nel giardino di casa. La moglie di Paolo Bonolis, che mentre ha girato il video stava facendo colazione, ha invitato l’amica, di nome Diletta, a ... Leggi su dilei

