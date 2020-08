Roger Federer, maestro di stile (Di sabato 8 agosto 2020) Roger Federer è il nome più iconico del tennis. Numero 4 del ranking mondiale ATP, ha scritto la storia della racchetta, non c’è dubbio. Anche i suoi outfit fuori dal campo sono molto interessanti e dimostrano come la classe non sia certo acqua. Per festeggiare il 39esimo compleanno di questo mostro sacro del tennis, nato l’8 agosto 1981, ecco un regalo che è in realtà lui a fare a noi: i più interessanti consigli di stile che ci offre. L’eleganza all’ennesima potenza è intramontabile 88th Annual Academy Awards - ArrivalsCredits: Getty ImagesJason Merritt/TERMSmoking, scarpe stringate in vernice lucidissime e papillon. La combinazione che da tempo immemore apre le porte di qualsiasi red carpet è un evergreen. Roger Federer ... Leggi su gqitalia

Eurosport_IT : 'Federer è infinito perché svuota l'atto sportivo da ogni linguaggio all’epoca della sua riproduzione tecnica' Buo… - Eurosport_IT : “Nonna, c’è Federer in terrazzo! Quello forte!” ???? Il video dei palleggi sui tetti è diventato virale, loro pensa… - WeAreTennisITA : Nonna c'è Federer, quello forte? Roger ha fatto visita a Carola e Vittoria, che durante il lockdown palleggiarono d… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: 'Federer è infinito perché svuota l'atto sportivo da ogni linguaggio all’epoca della sua riproduzione tecnica' Buon comp… - FrancescoDL80 : RT @Eurosport_IT: 'Federer è infinito perché svuota l'atto sportivo da ogni linguaggio all’epoca della sua riproduzione tecnica' Buon comp… -